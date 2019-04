O planowanym przesłuchaniu b. prezydenta Siedlec poinformowała PAP rzeczniczka siedleckiej prokuratury okręgowej prok. Krystyna Gołąbek. Zapowiedziała, że prokurator przesłucha Wojciecha Kudelskiego w charakterze pokrzywdzonego we wtorek około godz. 12. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Prok. Gołąbek dodała też, że jeszcze we wtorek planowane jest postawienie zarzutów podejrzewanemu w tej sprawie.

Były prezydent Siedlec został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8. Sprawca zbiegł i był poszukiwany przez policję. Były prezydent z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przebył operację. W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść na Kudelskiego.

We wtorek dyrektor ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski odpowiadając na pytanie dziennikarzy o planowane na godz. 12 przesłuchanie odpowiedział, że "z punktu widzenia medycznego oceniam stan pacjenta na taki, który będzie umożliwiał ewentualnie rozmowę, jeżeli pacjent wyrazi zgodę to (...) takich przeciwskazań nie będzie".

Mioduski poinformował również, że Wojciech Kudelski jest obecnie przytomny i w pełnym kontakcie, ale jego stan na razie uniemożliwia mu samodzielne chodzenie.

Dodał, że pacjent całą noc przebywał na sali pooperacyjnej na centralnym bloku operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach, jednak stan jego zdrowia umożliwia przeniesienie go do oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej tego szpitala.

Jak dowiedziała się PAP, przeniesie ma nastąpić ok. godziny 11. Na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej b. prezydent będzie podlegał dalszemu leczeniu i rekonwalescencji.

"Wdrożone w dniu wczorajszym leczenie profilaktyczne zapobiegające wystąpieniu niebezpiecznych dla życia powikłań dalej będzie kontynuowane" - zaznaczył.

"To nie koniec leczenia, to dopiero początek, jednak optymistycznie możemy powiedzieć, że stan pacjenta jest w tym momencie stabilny" - powiedział we wtorek rano Mioduski z mazowieckiego szpitala w Siedlcach. Dodał, że b. prezydent został wyprowadzony z fazy wstrząsu, w którym się znalazł.

Zaznaczył, że prognozy co do stanu jego zdrowia są dobre, ale o ostatecznych wynikach leczenia będzie można mówić dopiera za kilka dni.