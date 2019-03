"Proponujemy dziś +piątkę+ na rzecz osób LGBT. Symbolem tej propozycji będzie ustawa o równości małżeńskiej, której projekt Wiosna złoży, jak będziemy w Sejmie na jesieni" - powiedział Biedroń na czwartkowej konferencji prasowej pod Pałacem Prezydenckim. "Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o traktowanie osób LGBT i Wiosna to zmieni" - zauważył polityk.

Jak podkreślił, zgodnie z konstytucją nikt nie może być dyskryminowany w Polsce. "Tak mówi art. 32 konstytucji i art.1, który głosi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli bez wyjątku. A jeżeli tak jest, to żądamy przyjęcia ustawy o równości małżeńskiej, która została przygotowana przez organizacje pozarządowe" - oświadczył lider Wiosny.

Biedroń zaapelował też do prezydenta oraz do polityków Koalicji Europejskiej o "powstrzymanie nagonki na osoby LGBT". "Oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, bez wykluczeń i zabierze głos w tej ważnej dla wszystkich sprawie, że przetnie tę haniebną nagonkę na osoby LGBT" - podkreślił.

Jak dodał, od Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości oczekuje z kolei "opamiętania". "Bo od mowy do przestępstw z nienawiści, jest bardzo krótka droga" - mówił polityk.

Zaznaczył, że oczekuje też od polityków Koalicji Europejskiej, "jasnego stanowiska co zrobią, konkretnie, żeby już żaden (Jarosław ) Kaczyński w przyszłości, nie mówił słów, które dzisiaj mówi, żeby żadne PiS nie robiło tego, co robi w stosunku do osób LGBT".

Sylwia Spurek poinformowała, że trzy pierwsze postulaty "piątki dla osób LGBT" dotyczą wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej, czyli możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Zaznaczyła, że chodzi m.in. o równe praw w kwestii dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej.

Kolejny postulat dotyczy ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Spurek zauważyła, że obecnie Kodeks karny chroni przed tego typu przestępstwami, ale tylko ze względu pochodzenie etniczne i narodowe, religię czy rasę. "Nie chroni, jeżeli ktoś zostanie zaatakowany wyłącznie ze względu na jego rzekoma albo rzeczywistą orientację seksualną i tożsamość płciową" - powiedziała.

Gabriela Morawska-Stanecka poinformowała, że kolejny postulat z "piątki dla osób LGBT" dotyczy edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Ostatnim postulatem jest uchwalenie ustawy o uzgodnieniu płci. "Od bardzo dawna osoby transpłciowe domagają się możliwość prawnego usankcjonowania swojej tożsamości płciowej, bo dzisiaj jest tak, że dziecko musi pozwać do sądu swoich rodziców, aby pranie potwierdzić swoją tożsamość płciowa" - podkreśliła.