Rafalska: Po rozszerzeniu programu 500 plus skorzysta z niego 6,8 mln dzieci

Po rozszerzeniu programu 500 plus na pierwsze dziecko ze świadczenia skorzysta 6,8 mln dzieci - powiedziała we wtorek minister rodziny Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że koszt tego programu w 2019 r. to ponad 31 mld zł.