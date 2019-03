Władze resortu zdrowia poinformowały, że prawnicy ministerstwa w najbliższych dniach przestudiują orzeczenie SN, który zezwolił na obrót tytoniem bez obciążania go podatkami, pod warunkiem, że sprzedawany jest w postaci liści.

W bezprecedensowym w sprawie hiszpańskiego przedsiębiorcy, Javiera S., zalegającego z podatkami za sprzedaż suszonych liści tytoniu, SN orzekł, że towar ten nie musi być traktowany jako produkt nikotynowy służący do wyrobu papierosów.

Sąd Najwyższy anulował karę trzech lat więzienia, na którą został wcześniej skazany Javier S., a także wypłatę 300 mln euro skarbówce, w związku ze sprzedawaniem wysuszonych tytoniowych liści bez odprowadzania podatku. Mężczyzna, który obracał nimi przez internet, został skazany za przemyt.

Zgodnie z orzeczeniem SN w hiszpańskim ustawodawstwie nie istnieją przepisy sanitarne ani podatkowe uznające liść tytoniu za produkt nikotynowy, dlatego skazany wcześniej przedsiębiorca nie może zostać uznany za winnego złamania prawa. W trakcie procesu SN ujawnił m.in., że jednym z państw, z którego oskarżony sprowadzał tytoniowe liście, była Polska.

Hiszpańscy ekonomiści wskazują, że werdykt SN może doprowadzić do szybkiego rozwoju popularnej od kilku lat niszy tzw. papierosów domowej roboty, do których przygotowania stosowane są specjalne maszynki do rozdrabniania liści tytoniu, masowo sprzedawane przez internet.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2017 r. funkcjonariusze przejęli łącznie od przemytników na terenie Hiszpanii rozdrobniony tytoń o wartości prawie 12,7 mln euro.

Wyrok może doprowadzić też do wielomilionowych strat hiszpańskiego budżetu, do którego w 2018 r. z podatków ze sprzedaży papierosów trafiło ponad 9 mld euro. Wpływy z opodatkowania tytoniu rosną tam sukcesywnie od 2005 r., kiedy skarb państwa w związku z obrotem produktami nikotynowymi zainkasował z podatków 7,5 mld euro.

Obciążenia podatkowe papierosów w Hiszpanii należą do najwyższych w Europie. VAT oraz tzw. podatki dodatkowe stanowią około 80 proc. ceny detalicznej papierosów.