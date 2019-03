Jak poinformowały w sobotę władze Demokratycznej Europejskiej Partii Katalonii (PDeCAT), to separatystyczne ugrupowanie zamierza wystawić na pierwszym miejscu w okręgu wyborczym w Tarragonie Josepa Rulla. Były minister w katalońskim rządzie Carlesa Puigdemonta, podobnie jak i inni kandydaci do Kongresu Deputowanych z ramienia PDeCAT, ubiegałby się o mandat w ramach bloku Razem dla Katalonii (Junts per Catalunya).

Kolejnym sądzonym od lutego w Madrycie katalońskim separatystą, który wystartuje w wyborach parlamentarnych 28 kwietnia, będzie Jordi Turull. Były rzecznik gabinetu Puigdemonta ma być “jedynką” w okręgu wyborczym w Lleidzie.

W piątek w szeregach innego separatystycznego ugrupowania z Katalonii, Crida Nacional per la Republica (Crida), potwierdzono informację o możliwości udziału na jej liście w wyborach do Kongresu Deputowanych Jordiego Sancheza. Kataloński działacz, którego kandydatura rozpatrywana była też w wyborach do PE 26 maja, również sądzony jest przed SN.

Czwartym osadzonym katalońskim separatystą, który wystartuje w wyborach do hiszpańskiego parlamentu, jest były wicepremier regionu Oriol Junqueras. Jego oficjalną kandydaturę w wyborach do Kongresu Deputowanych zgłosiła w czwartek Republikańska Lewica Katalonii (ERC).

Poza Junquerasem, Rullem, Turullem i Sanchezem przed SN są sądzeni: była szefowa katalońskiego parlamentu Carme Forcadell i aktywista separatystyczny Jordi Cuixart, a także członkowie byłego autonomicznego rządu: Raul Romeva, Joaquin Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borras oraz Carles Mundo. Tylko troje ostatnich pozostaje na wolności.

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą rebelii, buntu, nieposłuszeństwa oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją nieuznawanego przez Madryt plebiscytu niepodległościowego z 1 października 2017 r. Najwyższą karę może otrzymać Junqueras, któremu grozi do 27 lat więzienia.

W styczniu hiszpańskie media ujawniły, że istnieje możliwość, że jako kandydat PDeCAT bądź zarejestrowanej 8 stycznia pod nazwą CnxR Cridy na urząd burmistrza Barcelony wystartuje Joaquin Forn. Wybory te odbędą się 26 maja.

W styczniu zapowiedź startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach Cridy przedstawił także Carles Puigdemont. Były premier Katalonii od końca października 2017 r. ukrywa się w Belgii przed aresztowaniem przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.