Portal podaje, że zatrzymany to "39-letni mieszkaniec województwa małopolskiego Mariusz K. Działania operacyjne prowadzili policjanci ze stołecznego wydziału do walki z Cyberprzestępczością we współpracy z funkcjonariuszami z Małopolski".

"Mężczyzna rozsyłał groźby pod adresem polityków i ich rodzin za pomocą internetu. Groźby trafiły do biur jednego z polityków. Był już wcześniej zatrzymywany w podobnych sprawach, m.in. w 2013 r. za informacje o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Konsulacie Niemiec we Wrocławiu" - czytamy w artykule.

Mężczyzna trafi do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary 2 lat pozbawienia wolności; odpowie również za groźby wobec polityków - cytuje portal informacje policji.