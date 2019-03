Dyskusja nad projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącej zatwierdzenia "Programu przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia Umowy o wystąpieniu" znalazła się w programie wtorkowego posiedzenia na wniosek MSZ.

Jak podkreślił w komentarzu dla PAP wiceszef resortu ds. europejskich, prace przygotowawcze na wypadek złego scenariusza, czyli upadku porozumienia między UE a Wielką Brytanią ws. brexitu, prowadzone są przez polski rząd od kwietnia 2018 r. "Składają się na to rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i informacyjne" - dodał Szymański.

Jak zaznaczył polityk, opracowanie legislacji krajowej "zostało zsynchronizowane z przygotowaniami na poziomie UE" jako że "część rozwiązań krajowych i unijnych się uzupełnia".

Szczególnie istotne z punktu widzenia obywateli są - według Szymańskiego - "rozporządzenia dot. bezwizowego ruchu i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a z punktu widzenia biznesu - rozporządzenie ws. transportu drogowego, które otwiera możliwość dalszego świadczenia usług przewozowych na Wyspach przez ponad 2,5 tys. polskich firm transportowych, których udział w rynku przewozów UE-Wielka Brytania wynosi 25 proc.".

W ocenie wiceministra pakiet "daje pewność obywatelom brytyjskim w Polsce, polskim przedsiębiorcom i konsumentom", tworząc "ograniczone w czasie rozwiązania pomostowe pozwalające złagodzić najbardziej dotkliwe skutki bezumownego brexitu".

Jak zauważył, stanowi on zarazem realizację porozumienia politycznego premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May, a tym samym stwarza "warunki polityczne do objęcia pełną ochroną obywateli polskich na Wyspach nawet w wypadku kryzysu politycznego związanego z porażką umowy wyjścia".

Szymański podkreślił zarazem, że Polska w dalszym ciągu "zabiega aktywnie o uratowanie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE". Wiąże się ona bowiem - argumentował - m.in. z gwarancjami dla naszych obywateli, gwarancjami rozliczenia finansowego z UE, które jest ważne dla płynnej realizacji wypłat z budżetu UE m.in. dla polskich projektów, oraz - co jest nie mniej ważne – przewiduje okres przejściowy w handlu, co daje czas na spokojne dostosowanie dla przedsiębiorców".

W połowie marca w Izbie Gmin ponownie odbędą się głosowania nad porozumieniem z UE ws. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier Theresa May kategorycznie odrzuca możliwość nowego referendum, jednak w ubiegłym tygodniu zapowiedziała, że w razie porażki jej projektu w zaplanowanym na 13 marca głosowaniu posłowie otrzymają prawo wyboru pomiędzy brexitem bez umowy lub opóźnieniem opuszczenia Wspólnoty.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br.(PAP)

autor: Marceli Sommer