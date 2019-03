Sasin był pytany w poniedziałek w radiowej Jedynce, kiedy znany będzie harmonogram wprowadzenia w życie rozwiązań zawartych w "piątce PiS". Minister przypomniał, że we wtorek na posiedzeniu rządu ma zostać przedstawiona "mapa drogowa" dotycząca prac nad tymi rozwiązaniami.

Jak zaznaczył, "nie tylko w tym sensie, że dowiemy się, od którego momentu dana propozycja stanie się rzeczywistością i zacznie funkcjonować, bo o tym już właściwie wiemy", ale poznamy też harmonogram prac legislacyjnych, czyli m.in., kiedy powstaną poszczególne projekty, kiedy zajmie się nimi parlament.

"W pierwszej kolejności chcemy wystartować z dodatkowym świadczeniem - to od 1 maja - czyli jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego emeryci i renciście to świadczenie dostaną. W tym samym mniej więcej czasie ruszy program wsparcia dla samorządów, który będzie służył odtwarzaniu połączeń autobusowych. Potem od 1 lipca 500+ na pierwsze dziecko i wreszcie jesienią - zerowy PIT dla młodych ludzi, którzy podejmą pracę do 26 roku życia oraz obniżenie kosztów pracy, czyli zarówno podniesienie kosztów uzyskania przychodu, dwukrotnie, jak i obniżenie PIT dla wszystkich pracujących z 18 do 17 proc." - mówił Sasin.

Pytany, czy ostanie dwie zmiany wejdą w życie już w nowym roku podatkowym, Sasin powiedział, że trwa dyskusja na ten temat. "Przeważnie zmiany podatkowe wchodzą w życie od nowego roku. To są zmiany korzystne dla podatników, więc być może - ale to będzie zależało od analizy Ministerstwa Finansów - jeszcze w tym roku" - powiedział.

"Na pewno w tym roku będą przyjęte odpowiednie ustawy, które o tym zdecydują. Te ustawy będą przyjęte jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, żebyśmy mogli Polakom powiedzieć, że nie jest to zestaw obietnic na przyszłości, tylko bardzo konkretne rzeczy, które jeszcze w tej kadencji chcemy zrealizować" - zaznaczył Sasin.

Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja br. wypłatę "trzynastki" dla emerytów w wysokości najniższej emerytury – 1100 zł. Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.