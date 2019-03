"Twardy, nieuporządkowany Brexit jest możliwy dzisiaj, całkiem prawdopodobny, w dużym stopniu zależy od sytuacji na Wyspach Brytyjskich i nie jest zależny od nas" - powiedział premier w Jasionce.

"Polski rolnik, producent rolno-spożywczy eksportuje do Wielkiej Brytanii towary za 2,7 mld euro i mamy w związku z tym uzgodnione z panią Theresą May pewne warunki, co miałoby się zdarzyć, gdyby doszło do tego twardego Brexitu" - powiedział premier.

"Mamy uzgodnione z Theresą May, że nasi obywatele na Wyspach Brytyjskich będą traktowani jak do tej pory, jak obywatele Unii Europejskiej" - podał.

"Dla przedsiębiorców wypracowaliśmy tę rezerwową zasadę wzajemności. Przedsiębiorcy brytyjscy w Polsce będą traktowani jak polscy eksporterzy, w tym przypadku żywności, w Wielkiej Brytanii" - podał.