Mazurek w radiowej Jedynce przypomniała, że Komitet Polityczny zdecydował już o jedynkach i dwójkach w poszczególnych okręgach. W piątek ma omówić pozostałe kandydatury z kolejnych miejsc - poinformowała.

Według rzeczniczki PiS, to gremium kierownicze partii zdecyduje też o formalnych i organizacyjnych sprawach związanych z wyborami do PE: powołaniem rzecznika finansowego związanego z wyborami, powoła sztab wyborczy.

"Tak naprawdę my jako członkowie Komitetu Politycznego mamy obraz tego, jak będą wyglądały listy w poszczególnych okręgach, bo te wszystkie listy omówiliśmy. Natomiast też - nie ukrywam tego - że mamy więcej kandydatów, niż miejsc i potrzebowaliśmy jeszcze trochę czasu, by móc ostateczną rozmowę z niektórymi osobami przeprowadzić" - zaznaczyła Mazurek.

"Dzisiaj zapewne dowiemy się jaki jest finał tych rozmów, więc zobaczymy, czy one zakończyły się pomyślnie czy nie i zależnie od tego jakie informacje zostaną nam przedstawione, takie decyzje będziemy podejmować" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Zapowiedziała, że PiS chce je zaprezentować dopiero gdy będą kompletne - kiedy miejsca na listach w poszczególnych okręgach będą zajęte i wiadomo będzie kto z nich wystartuje.

"Jedno jest pewne - nasi kandydaci, to osoby doświadczone, kompetentne i znane. To nie jest tak, że osobami znanymi są tylko jedynki i dwójki. Pozostali kandydaci też pewnie dla wielu będą zaskoczeniem, nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i regionalnej" - zapewniła Mazurek, która ma kandydować do europarlamentu z drugiego miejsca w okręgu lubelskim.

Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.