"Jako członkowie komisji z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości złożymy w dniu dzisiejszym do przewodniczącego komisji pana Patryka Jakiego wniosek o wezwanie w charakterze świadka pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, byłej prezydent m.st. Warszawy w latach 2007-2018" - zapowiedział we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie Łukasz Kondratko.

Zaznaczył, że była prezydent jest ważnym świadkiem i ma dużą wiedzę w kwestii mechanizmów rządzących procesami reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Kondratko przywołał wypowiedź Jakiego, który we wtorek odpowiadając na pytania dziennikarzy powiedział, że na pewno chciałby podjąć kolejną próbę wezwania przed komisję b. prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

"My też chcemy i apelujemy o to, aby panią prezydent wezwać jak najszybciej. Myślę, że perspektywa miesiąca marca 2019 roku jest tutaj właściwa i w tym zakresie chcielibyśmy, żeby komisja tą całą procedurę zmierzającą do wezwania i przesłuchania w charakterze świadka pani prezydent podjęła" - mówił Kondratko.

Podkreślił, że nie widzi żadnej podstawy prawnej i faktycznej ku temu, aby Gronkiewicz-Waltz mogła nie stawić się przed komisją. "Zdajemy sobie sprawę, że wielokrotnie pani prezydent wskazywała, że nie może być wzywana przez komisję z różnych powodów, ale te powody już ustały. Dzisiaj jest to osoba, która nie pełni funkcji prezydenta m.st. Warszawy i uważamy, że jeżeli nie ze względów zwykłej uczciwości i ze względów szacunków dla warszawiaków, to ze względów prawnych, czysto formalnych pani prezydent powinna i może stawić się przed komisją" - mówił.

Poseł PiS Jan Mosiński podkreślił, że Gronkiewicz-Waltz przewodniczyła posiedzeniom zespołu koordynującego w ratuszu, na którym omawiano procesy reprywatyzacyjne. "Dysponuje wielką wiedzą i czas najwyższy, aby tą wiedzą z komisją się podzieliła" - stwierdził.

Mosiński poinformował ponadto, że członkowie komisji chcieliby wezwać w charakterze świadka Bogumiłę Górnikowską, adwokat i córkę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Przypomniał, że była ona kuratorem przy reprywatyzacji kamienicy przy ul. Joteyki 13 w Warszawie. "Na tym etapie nie przesądzamy negatywnej czy też pozytywnej roli pani Górnikowskiej" - powiedział.

Przyznał, że podczas rozprawy komisja chciałaby spytać córkę b. szefa resortu sprawiedliwości, kto wnioskował o to, żeby pełniła funkcję kuratora.

Komisja weryfikacyjna od czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.