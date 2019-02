Jaki przekazał na konferencji prasowej, że dla lokatorów kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 43 komisja przyznała 100 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia, dla mieszkańców kamienicy przy ul. Schroegera 72 - 90 tys. zł, a dla lokatorów kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 - 60 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia.

Suma przyznanych we wtorek zadośćuczynień to 250 tys. zł. Jaki podkreślił, że w przypadku tych trzech nieruchomościach dochodziło do "drastycznych zdarzeń" po reprywatyzacji i środki mieszkańcom tych nieruchomości "naprawdę się należą".

Przewodniczący komisji stwierdził, że środki na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień stołeczny ratusz posiada i są to pieniądze, które "wywalczyła" komisja weryfikacyjna.