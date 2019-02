Demonstracje na Haiti: Co najmniej 26 ofiar i 77 rannych

Manifestacje z czasem zaczęły przybierać na sile, dochodziło do blokowania ulic, grabieży, plądrowania sklepów, podpalania samochodów.źródło: Bloomberg autor zdjęcia: OSCAR SOSA

Co najmniej 26 osób zginęło, a 77 zostało rannych w wyniku starć pomiędzy siłami rządowymi a demonstrantami, do których dochodzi na Haiti od 7 lutego br. Tysiące osób wychodzi na ulice, by wymusić rezygnację prezydenta Jovenela Moise.