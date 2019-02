Powołujemy Koalicję Europejską po to, żeby bronić Polskę przed siłami antyeuropejskimi, przed tymi, którzy osłabiają, niszczą polską pozycję w Unii Europejskiej - oświadczył lider PO Grzegorz Schetyna.

"Tylko silna Polska w Unii Europejskiej jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju" - czytamy w deklaracji.

"Wczoraj widzieliśmy konwencję PiS, widzieliśmy obietnice wyborcze, widzieliśmy agresję, ale widzieliśmy też strach i panikę. Widzimy, jak boją się (PiS - PAP) tych wyborów, następnych wyborów, jak boją się wyborczej porażki" - mówił Schetyna, nawiązując do sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Według niego, PiS nie przedstawiło w jej trakcie propozycji dotyczących UE. "Nic nie usłyszeliśmy o pomyśle na Unię Europejską, na kampanię w wyborach do PE. Był zestaw obietnic i czystej korupcji politycznej" - oświadczył.

Lider PO przypomniał też, że wkrótce przypada 30. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku. Jak mówił, wybory te wygrała "szeroka koalicja różnych sił, środowisk, klubów obywatelskich". "Wierzę, że pójdziemy drogą 1989 roku (...) Wierze, że wspólnie wygramy" - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "największa w historii Polski koalicja" - Koalicja Europejska jest odpowiedzią na wezwanie naszych rodaków. "Przez ostatnie lata powtarzali nam na każdym spotkaniu: musicie pójść razem, musicie się zjednoczyć, musicie być ze sobą pomimo różnic, które są i będą między nami" - podkreślił

"Dla nas, dla PSL, też dla Unii Europejskich Demokratów, bo te dwie partie podjęły decyzje o przystąpieniu do koalicji, dla mnie, dla przewodniczącej UED Elżbiety Bińczyckiej, dla wszystkich tych, którzy marzą o lepszej Polsce, lepszej Europie, wielka koalicja - Koalicja Europejska naszych formacji politycznych, ale przede wszystkim Polaków jest wielką nadzieją" - mówił polityk.

"Nie robimy tego przeciwko komuś, robimy to dla Polski i dla Polaków, dla większego budżetu europejskiego, dla lepszych dopłat rolniczych, dla czystego powietrza, dla taniej zielonej energii, dlatego, żeby w Polsce i w Europie każdy mógł znaleźć swoje godne miejsce, dobre miejsce" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

"Robimy to dla Polski i dla Polaków, te nasze wartości, z którymi idziemy są wspólne w tym zakresie, bo jesteśmy za tym, żeby Polska była państwem rozstrzygającym najważniejsze sprawy w Europie, a nie rozgrywanym, żeby była państwem, które nie siedzi w oślej ławce i nie jest czarną owcą Europy, tylko państwem, które potrafi narzucać również swoje argumenty i przekonać do nich szukających przyjaciół, a nie wskazujących wrogów" - podkreślił szef ludowców

"W trakcie tej kampanii żaden proces trawienny się nie rozpocznie, a jedyny apetyt na co mamy, to apetyty na zwycięstwo" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Tworzymy Koalicję Europejską po to, żeby nikt Polski z UE nie wyprowadził - mówił przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty przed podpisaniem w niedzielę deklaracji o przystąpieniu do Koalicji.

"Tworzymy Koalicję Europejską po to, żeby nikt Polski z UE nie wyprowadził, tworzymy Koalicję Europejską po to, żeby Polska nadal z Unii korzystała, żeby nasi europosłowie, nasze europosłanki zagwarantowali to, żeby nikt ze względu na łamanie praworządności w Polsce nie zabierał pieniędzy. Bo my wiemy, co te pieniądze dzięki UE w Polsce zrobiły" - powiedział Czarzasty. Podkreślał, że SLD przystępuje do Koalicji, bo "europosłanki i europosłowie Zielonych, Nowoczesnej, PO, PSL i SLD grają o jedno, o to, żeby była Unia Europejska i żeby Polska nigdy z tej UE nie wystąpiła".

Czarzasty podkreślał, że jest przedstawicielem frakcji socjaldemokratycznej i chciałby "Europy socjalnej, pracowniczej", z minimalną europejską pensją. Deklarował też, że chciałby wprowadzenia w Polsce euro pod warunkiem powiązania tej operacji ze wzrostem płac.

"Żeby te socjaldemokratyczne marzenia były spełnione, to trzeba dwóch rzeczy: po pierwsze - żeby UE była, tzn. żeby weszli do UE ludzie, którzy są euroentuzjastami, dlatego tworzymy Koalicję Europejską, po drugie gwarantem UE i Polski jest obecność Polski w tej Unii" - zaznaczył.

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.