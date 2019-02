Times of Israel wybija w tytule artykułu, że USA "stając po stronie Polski, krytykują +ofensywny+ komentarz izraelskiego ministra spraw zagranicznych o antysemityzmie".

Między bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska i Izrael, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze, jak wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza - napisała we wtorek na Twitterze Mosbacher.

Izraelski dziennik przypomina, że ambasador USA w Polsce była "wcześniej pod ostrzałem polskiego rządu", krytykując nowelizację ustawy o IPN ze stycznia 2018 roku.

W kontekście polskiej prośby o przeprosiny za komentarz Katza Times of Israel odnotowuje też wtorkową wypowiedź przewodniczącego Knesetu Juliego Edelsteina. "To prawo każdego izraelskiego urzędnika, by mówić prawdę. Dla mnie to przykład na kruche relacje między państwami" - miał powiedzieć szef izraelskiego parlamentu.

Katz, odnosząc się w niedzielę do słów przypisanych przez media izraelskie premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście stwierdził: "Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i - tak jak powiedział Icchak Szamir (b. premier Izraela - PAP), któremu Polacy zamordowali ojca - +Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki+".

Według wcześniejszych planów w poniedziałek i wtorek w Jerozolimie miał mieć miejsce szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Z powodu kontrowersyjnego komentarza Katza na temat polskiego antysemityzmu z udziału w spotkaniu zrezygnowała strona polska. Ostatecznie kraje V4 uzgodniły przełożenie szczytu.

We wtorek, na niecałe dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, premier tego państwa Benjamin Netanjahu spotkał się w Jerozolimie z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji.