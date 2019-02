Relacjonując dziennikarzom swoje rozmowy, minister powiedział, że w dyskusjach przewijał się wątek gazociągu Nord Stream 2. "Miałem możliwość spotkania z zastępcą sekretarza stanu USA ds. energii. Rozmawialiśmy dość długo na temat bezpieczeństwa energetycznego, w tym na temat oceny projektu Nord Stream 2" - powiedział. Przypomniał, że "strony amerykańska i polska są bardzo negatywnego zdania o wpływie tego projektu na bezpieczeństwo energetyczne UE". "Teraz jest kwestia dalszych interpretacji, dalszych kroków po dyskusjach wokół dyrektywy gazowej" – dodał.

Nawiązał także do postulatu równego podziału obciążeń między sojuszników w NATO, znaczenia relacji transatlantyckich dla europejskiego bezpieczeństwa i budowy europejskich zdolności obronnych. "Zajmowałem stanowisko, że tylko Stany Zjednoczone mogą być rzeczywistym gwarantem bezpieczeństwa" – poinformował.

Zaznaczył, że przedstawiciel Francji wskazywał, iż europejska obronność "to tylko projekt, który ma uzupełniać NATO”. Czaputowicz – podobnie jak szef MON Mariusz Błaszczak – podkreślił, że Polska nie zgadza się, by europejska obrona "powstawała w opozycji do sojuszu północnoatlantyckiego".

Czaputowicz przedstawił też swoim rozmówcom przebieg konferencji bliskowschodniej, która zakończyła się w czwartek w Warszawie. "Tylko działając razem ze Stanami Zjednoczonymi, tylko w ramach wspólnoty transatlantyckiej UE może w sposób rzeczywisty wpływać na sytuację w tym regionie; sama jest niewystarczająco silna" – powiedział.

Jak zapewnił, nie spotkał się z zarzutami, że konferencja w Warszawie szkodziła unijnej jedności wobec Iranu. "Raczej spotykamy pozytywne opinie" – powiedział o panelach, w których uczestniczył.

Dodał, że postrzega warszawską konferencję „jako pewną szansę dla UE do zbudowania szerszej platformy do rozwiązania problemu bezpieczeństwa i pokoju na Bliskim Wschodzie".

Pytany o – tymczasem sprostowaną – wypowiedź premiera Izraela Benjamina Netanjahu o Polakach współpracujących z nazistami, Czaputowicz wyraził ubolewanie, że miała ona miejsce; zaznaczył zarazem, że stało się to nie na samej konferencji, lecz podczas jednej z imprez towarzyszących spotkaniu. "Określanie Polaków jako współsprawców Holokaustu jest dla nas nie do przyjęcia" – powiedział.

Jak podała w czwartek "Jerusalem Post", Netanjahu miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Kancelaria izraelskiego rządu oświadczyła, że wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana, a "Netanjahu mówił o Polakach, nie polskim narodzie ani państwie".