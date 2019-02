Minister środowiska Henryk Kowalczyk odpowiadając we wtorek w radiowej Jedynce na pytanie, kto będzie nowym prezesem NFOŚiGW poinformował, że na wtorek została zwołana rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która podejmie stosowne decyzje.źródło: PAP autor zdjęcia: Jacek Turczyk

Jeśli doniesienia o przeszłości prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy okażą się prawdziwe, to powinien on zrezygnować z pełnionej funkcji; w naszym środowisku nie ma "świętych krów" – powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.