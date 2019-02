Podczas konferencji prasowej, lider SP, minister sprawiedliwości, który został wybrany posłem ze świętokrzyskiej listy PiS, był pytany o potencjalnych kandydatów z regionu w majowych wyborach do PE. Polityka pytano m.in. na ile realny jest start w tych wyborach z tego okręgu, jako kandydata SP na liście PiS, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

"To jest sprawa zbyt wczesna, aby rozstrzygać kto będzie startował z ramienia Solidarnej Polski z okręgu świętokrzysko-małopolskiego. Przed nami jeszcze czas decyzji, kto konkretnie zostanie wskazany na listach z województwa świętokrzyskiego. W tej chwili byłoby przedwcześnie, abym składał tutaj jakiekolwiek deklaracje" – podkreślił Ziobro.

Pytany o ocenę kandydatury senatora Jacka Włosowicza, odpowiedział że to "bardzo dobra kandydatura". "Czy to będzie Jacek Włosowicz - bardzo dobry kandydat i człowiek niezwykle pracowity, zaangażowany w sprawy ziemi świętokrzyskiej - czy to jakiś inny kandydat Solidarnej Polski, mogę zapewnić, że zawsze to będzie kandydat, który wykaże się dużą skutecznością i pracą na rzecz ziemi świętokrzyskiej. Niezależnie kim on będzie" – dodał Ziobro.

Minister sprawiedliwości i działacze SP z regionu, spotkali się w poniedziałek w Kielcach z przedstawicielami zarządu województwa świętokrzyskiego, aby podsumować ważne dla regionu inwestycje związane m. in. z infrastrukturą drogową i kolejową oraz omówić plany na przyszłość w tej dziedzinie.

"To ważne spotkanie, podsumowujące, bo wcześniej do tego rodzaju spotkań dochodziło w Ministerstwie Sprawiedliwości (...) Korzystając z faktu, że jestem ministrem ale też i posłem ziemi świętokrzyskiej, zapraszałem osoby kompetentne w obszarze władzy wykonawczej do ministerstwa, aby rozmawiać z przedstawicielami Solidarnej Polski z województwa świętokrzyskiego na temat poszczególnych inwestycji. To już przyniosło pewne wymierne rezultaty, choćby jeśli chodzi o połączenia kolejowe. I chcemy kontynuować te działania" – mówił Ziobro.

Mariusz Gosek z zarządu województwa świętokrzyskiego powiedział, że w najbliższym czasie istotne będzie znalezienie dodatkowych środków na przebudowę ulic Zagnańskiej i Witosa w północno-wschodniej części Kielc. Po przetargu okazało się, że oferty są zbyt drogie w stosunku do zarezerwowanych na ten cel funduszy unijnych. W tej sprawie odbyło się m. in. spotkanie władz Kielc i regionu. "Wspólnie z prezydentem Kielc mamy nadzieję dojść do takiej sytuacji, która będzie zadowalająca dla mieszańców" – dodał Gosek. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer

