"Nowoczesna polska armia, to polska racja stanu, nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej za przyjęcie, za przedstawienie naszego rosnącego potencjału artyleryjskiego, wojskowego" - mówił szef rządu.

"We współczesnym świecie wiedząc, że ta wiara w koniec historii niestety okazała się płonna, musimy mieć silną, nowoczesną armię i do budowy silnej i nowoczesnej armii przede wszystkim przyczyniają się również i są jej nieodzowną częścią wojska artyleryjskie, pancerne, rakietowe" - dodał.

Morawiecki wyraził przekonanie, że Polska jest na dobrej drodze do budowania potencjału militarnego, który - jak mówił - zwiększy możliwości geopolityczne i gospodarcze Polski. "Silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i żebyśmy wygrali naszą przyszłość" - mówił szef rządu. (PAP)