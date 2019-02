W piątek dziewięciu tymczasowo aresztowanych separatystów zostało przewiezionych z katalońskich więzień do dwóch madryckich zakładów karnychźródło: ShutterStock

Katalońska policja Mossos d'Esquadra skierowała w czwartek funkcjonariuszy do ochrony sądów w tym północno-wschodnim regionie Hiszpanii w związku z niedawnymi aktami wandalizmu. Do popołudnia policję wysłano do wszystkich, ponad 50 katalońskich sądów.