Ambasadorowie NATO podpisali protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu

Konieczna będzie jeszcze ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty należących do niego krajów. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że rozszerzenie NATO o Macedonię byłoby możliwe wiosną 2020 r.źródło: ShutterStock

Ambasadorowie 29 państw NATO podpisali w środę w Brukseli protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu. Stało się to możliwe dzięki porozumienie, jakie kraj ten zawarł z Grecją, co zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki.