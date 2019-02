KE chce usłyszeć, co May zamierza zrobić ws. brexitu

W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i premier Wielkiej Brytanii Theresy May - poinformował we wtorek rzecznik KE Margaritis Schinas. KE chce usłyszeć, co May zamierza zrobić ws. brexitu.