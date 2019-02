Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie ws. wsparcia organizacji stołówek szkolnych - "Posiłek w szkole i w domu".

Minister rodziny na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu podkreśliła, że program ten skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

"Chcemy promować te samorządy, które prowadzą stołówki i dowożą posiłki.(...) Z tej oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie" - powiedziała Rafalska. "Zamiast buły w szkole będzie zapewniony ciepły, smaczny, dobry, wysokiej jakości posiłek przygotowany w szkolnej stołówce" - dodała.

"Te samorządy mogą otrzymać 5 proc. więcej w stosunku do tego, co do tej pory otrzymywały. Te samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu" - dodała minister.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że program został zmodyfikowany i ma trzy moduły. "Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych, a trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu" - wskazała Rafalska.

Trzeci moduł programu "Posiłek w szkole i w domu" zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie), doposażenie tych, które nie działają, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia jadalni. Na ten cel w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa.