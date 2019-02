Jak poinformował Urząd Miasta, w ciągu ostatnich dni stan wody w Wiśle w rejonie Płocka obniżył się o 50 do 65 cm, w zależności od lokalizacji wodowskazów.

„Obecnie poziom Wisły w Płocku utrzymuje się poniżej stanów ostrzegawczych. Sytuacja na rzece systematycznie się stabilizuje. Sprzyjają temu warunki pogodowe, czyli dodatnie temperatury w dzień i ujemne w nocy. Stąd wniosek o odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego” – powiedział w poniedziałek po południu PAP Jan Piątkowski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych płockiego Urzędu Miasta.

Jeszcze w niedzielę w południe w Płocku, pomimo spadku poziomu Wisły na dwóch wodowskazach poniżej stanów ostrzegawczych, w dwóch innych miejscach pomiaru rzeka przekraczała stany ostrzegawcze mniej więcej o 20 cm.

Według danych Urzędu Miasta, w poniedziałek w południe poziom Wisły w Płocku wynosił na poszczególnych wodowskazach: Borowiczki - 204 cm, Grabówka – 206 cm (przy stanie ostrzegawczym w obu tych lokalizacjach 248 cm, a alarmowym 278 cm), PKN Orlen - 656 cm (przy stanie ostrzegawczym 670 cm i alarmowym 700 cm), brama przeciwpowodziowa stoczni - 198 cm (przy stanie ostrzegawczy 207 cm, a alarmowym 237 cm).

Wskazania te oznaczają, iż od 1 lutego na wodowskazie Borowiczki ubyło 56 cm wody, w przypadku Grabówki - 65 cm, natomiast na wodowskazie PKN Orlen ubyło 52 cm, a na bramie przeciwpowodziowej stoczni 50 cm wody.

Wcześniejszy przybór Wisły spowodował tam przemieszczający się śryż lodowy, który spiętrzył się w rejonie miejscowości Brwilno poniżej Płocka, blokując częściowo swobodny przepływ wody w korycie rzeki w kierunku Zbiornika Wodnego Włocławek. Podwyższony poziom rzeki, który początkowo - według danych z 30 stycznia w południe - przekroczył stany alarmowe, np. o 5 cm na wodowskazie PKN Orlen, a o 11 cm na wodowskazie bramy przeciwpowodziowej stoczni, nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Zbiornik Wodny Włocławek to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się on na Wiśle od Płocka do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Ma on długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

W porcie przy zaporze we Włocławku od 1 grudnia 2018 r. stacjonuje 6 lodołamaczy. Stanowią ono zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zbiornika Wodnego Włocławek. Pozostaną tam w rezerwie do 15 marca 2019 r. (PAP)