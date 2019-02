W zeszłym tygodniu telewizja TVN24 wyemitowała reportaż o nielegalnym uboju chorych krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka. We wtorek Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o cofnięciu zgody na prowadzenie działalności rzeźni, w której - jak wynikało z reportażu - ubijano chore krowy i sprzedawano ich mięso.

"Jesteśmy świadkami początku kolejnej wielkiej afery PiS związanej z niekompetencją ministrów rolnictwa - wcześniej (Krzysztofa) Jurgiela, a teraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotyczącą eksportu polskiej wołowiny, tego, co się dzieje z Inspekcją Weterynaryjną w Polsce i brakiem nadzoru nad żywnością, która była dotąd chlubą polskich rolników" - mówił Neumann na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Według niego, "zdrowa, polska żywność zostaje odzierana z dobrej marki".

Polityk dodał, że jego ugrupowanie oczekuje, że szef rządu obejmie "osobistym nadzorem" resort rolnictwa. Zdaniem Neumanna, ani b. minister rolnictwa Jurgiel ani obecny szef resortu "nie dają rady". "Oczekujemy, że premier podziękuje Ardanowskiemu za tę - w cudzysłowie - pracę, bo szkody, które przynosi są nieprawdopodobnie wielkie dla polskiego rolnictwa" - oświadczył szef klubu PO-KO.

Mięso z nielegalnego uboju trafiło do 10 krajów: Finlandii, Węgier, Estonii, Rumunii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Słowacji i do ponad 20 punktów w Polsce. Łącznie z nielegalnego uboju pochodziło ok. 9,5 tony mięsa, z czego 2,7 tony sprzedano za granicę - poinformował Główny Lekarz Weterynarii. W tym tygodniu do Polski przyleci ekipa ekspertów, która na polecenie Komisji Europejskiej ma zbadać sprawę nielegalnego uboju krów na miejscu - zapowiada AFP.