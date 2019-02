"Na dzień dzisiejszy spodziewamy się, że wiosną dojdzie do wizyty prezydenta Macrona w Polsce. Pokazuje to, że nie jesteśmy wcale krajem izolowanym i trudno Polskę w ważnych kwestiach, kluczowych dla bezpieczeństwa i kluczowych dla rozwój naszego kontynentu pomijać" - powiedział Soloch.

Już na połowę lutego zapowiedziano, że do Paryża udadzą się szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz właśnie szef BBN Paweł Soloch na rozmowy z doradcami ds. polityki zagranicznej oraz polityki wojskowej prezydenta Emmanuela Macrona. Będzie to kolejny etap przygotowań do wizyty prezydenta Francji w Polsce.

Soloch dodał, że relacje polsko-francuskie są poniżej możliwości obu państw, a także poniżej potrzeb jakie oba państwa w tym względzie posiadają.

Szef BBN stwierdził, że podczas wizyty francuskiego prezydenta jednym z tematów rozmów będzie współpraca przemysłów zbrojeniowych obu państw.

"Są kwestie gospodarcze, w tym współpraca przemysłu zbrojeniowego. My przyglądamy się i zresztą uczestniczymy w tych inicjatywach europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. Jesteśmy na przykład zainteresowani możliwościami, jakie Polska miałaby w zakresie na przykład budowy wspólnego europejskiego czołgu" - powiedział Soloch.