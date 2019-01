"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 roku m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

"Zarówno śp. prezydent Lech Kaczyński, jak i Jarosław Kaczyński, przez 30 lat dla mnie, ale myślę, że dla ogromnej większości Polaków, uosabiają walkę o uczciwą Polskę, walkę z korupcją" - zaznaczył Morawiecki.

Jak dodał "pamiętamy ten przełom, kiedy najpierw prezydent Lech Kaczyński został szefem NIK, a potem ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka". "A potem wbrew wszelkim atakom, również bardzo podłym atakom (...) został prezydentem Warszawy, potem prezydentem Polski. Próbowano podważać jego wiarygodność, jego uczciwość, ale Polacy wiedzieli, jaka jest prawda" - mówił.

Morawiecki podkreślił, odnosząc się wtorkowej publikacji "GW", że "ma pełne przekonanie, że Polacy również jak wczytają się w tę rozmowę, będą wyraźnie wiedzieli, jaka jest prawda". "Prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński w pełni jest gwarantem uczciwości dla całej Polski, wiarygodności, rzetelności i to bardzo wyraźnie widać w tej rozmowie również" - dodał.

"To co jest pokazane na drugiej stronie +GW+, to jest takie swoiste mistrzostwo manipulacji. Bardzo przykre, ale jak wielkie siły są angażowane w to, żeby Polska nie była reformowana, żeby te środki, które Jarosław Kaczyński i jego obóz, nasz obóz polityczny, był w stanie wypracować dla Polaków, żeby to wszystko wróciło, żeby było tak jak było, żeby było tak jak w przeszłości. Nie, tak nie może być" - mówił szef rządu.

Ocenił, że "ta próba uderzenia w człowieka, człowieka - symbol uczciwości i wiarygodności, który całym swoim życiem to zaświadcza - będzie w pełni nieudaną próbą".