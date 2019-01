Na infografice zaznaczyliśmy ważniejsze miejsca, w których stacjonują żołnierze USA i Sojuszu, oraz to, jak mogłoby wyglądać wzmocnienie amerykańskiej obecności militarnej w najbliższych miesiącach.źródło: ShutterStock

Czołgi Abrams, śmigłowce AH-64 Apache, czasem zestawy przeciwlotnicze Patriot. W Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach radykalnie rośnie liczba sił sojuszniczych – szczególnie wojsk amerykańskich. Jest to w dużej mierze realizacja decyzji podjętych na szczytach NATO w Newport w 2014 r. i w Warszawie w 2016 r., gdzie zadecydowano o wzmocnieniu wschodniej flanki Paktu. To odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę i nielegalną aneksję Krymu. W związku z tym wysłano sojusznicze batalionowe grupy bojowe na państw bałtyckich i Polski, wzmocniono również obecność w Rumunii, by – po aneksji Krymu – Morze Czarne nie stało się „wewnętrznym akwenem Rosji”.