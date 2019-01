Podczas niedzielnej uroczystości zakończenia ŚDM w Panamie papież Franciszek ogłosił, że organizatorem kolejnej edycji tej imprezy będzie Portugalia, ale obecny na uroczystości kardynał Lizbony Manuel Clemente doprecyzował, że chodzi o Lizbonę. Informację tę potwierdził również prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, który także przybył do Panamy. Wkrótce po zakończeniu mszy na papieskim profilu na Twitterze opublikowano słowa Franciszka: "(...) Do zobaczenia w Lizbonie w 2022!".

Jak powiedział PAP katolicki dziennikarz Antonio Marujo, który już w grudniu opublikował informację o "portugalskich ŚDM w 2022 roku", tylko aglomeracja lizbońska spełnia warunki do zorganizowania międzynarodowej imprezy na tak wielką skalę.

"Mówimy o wydarzeniu, w którym może wziąć udział ponad milion młodych ludzi. Do organizacji takiej imprezy potrzebne będzie zatem duże miejsce o dobrych połączeniach komunikacyjnych. Stołeczna aglomeracja nadaje się do tego idealnie" - ocenił Marujo.

Z kolei dla katolickiego działacza z Lizbony Miguela Pinto najważniejsze w organizacji kolejnych ŚDM jest "to, co zostanie po tej imprezie". Wskazał on bolączki portugalskiego Kościoła katolickiego.

"Życie portugalskich parafii jest często pozbawione młodzieży. W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby młodych ludzi uczestniczących w życiu religijnym. Mam nadzieję, że zapowiedziana przez papieża impreza ożywi wszystkie katolickie wspólnoty w naszym kraju" - powiedział PAP Pinto.

Uważa on, że wraz z radością z wyboru Portugalii na gospodarza kolejnych ŚDM wzrasta też presja dotycząca związanych z nimi przygotowań. "Wierzę, że uda nam się dobrze zorganizować kolejne ŚDM, w których weźmie udział papież. Mamy przecież duże doświadczenie w organizacji masowych pielgrzymek papieskich w Fatimie i innych miastach naszego kraju. Jednym z wyzwań będzie zmobilizowanie młodzieży do pomocy i udziału w tym wydarzeniu, a przede wszystkim do pozostania w Kościele po zakończeniu ŚDM" - wskazał Pinto.

Portugalia jeszcze nigdy nie organizowała Światowych Dni Młodzieży, jednak młodzi katolicy z tego kraju stosunkowo licznie biorą udział w kolejnych edycjach tego wydarzenia. Wyjątkiem są zakończone w niedzielę ŚDM w Panamie, na które dotarło zaledwie 300 młodych Portugalczyków. Dla porównania młodych pielgrzymów z Polski było ponad 10 razy więcej.

Największymi dotychczas wydarzeniami religijnymi w Lizbonie były wizyty papieża Jana Pawła II (w 1982, 1991 i 2000 roku) oraz Benedykta XVI (w 2010 roku), a także Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez ekumeniczną wspólnotę z francuskiego Taize. W tej ostatniej imprezie, zorganizowanej w Portugalii na przełomie 2004 i 2005 roku, udział wzięło blisko 50 tys. osób, w tym prawie 7 tys. Polaków.