W czwartek stołeczni radni dyskutują nad projektem budżetu stolicy na 2019 r., który przedstawił Trzaskowski. Radni PiS zadali prezydentowi kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące realizacji obietnicy wyborczej dotyczącej bezpłatnych żłobków w Warszawie.

W projekcie budżetu na 2019 r. przeznaczono 36 mln zł na darmowe żłobki. Zdaniem radnych PiS ta kwota nie wystarczy do realizacji obietnicy Trzaskowskiego. Sebastian Kaleta (PiS) złożył poprawkę przewidującą zwiększenie wydatków na zapewnienie darmowych żłobków w 2019 r. o 160 mln zł. Radni PiS szacują, że zapewnienie przez pełny rok bezpłatnych żłobków to kwota ponad 700 mln zł. Kaleta pytał Trzaskowskiego, czy zgodnie z obietnicą każdy rodzic w Warszawie od września 2019 r. otrzyma dla dziecka miejsce w żłobku publicznym lub 1400 zł miesięcznie za żłobek prywatny.

"Nigdy nie było takiej koncepcji, że będziemy traktowali dopłaty do miejsc w żłobkach i to, że miejsca w żłobkach będą darmowe, nigdy nie traktowaliśmy tego pomysłu jako dopłatę +plus 1400 zł+ na każde dziecko" – powiedział prezydent Warszawy.

Podkreślił, że ratusz chce doprowadzić do rewolucji w kwestii żłobków. "I do tej rewolucji doprowadzimy" - powiedział Trzaskowski. Jak zapewnił, wszyscy którzy wystąpią o miejsce w żłobku, "darmowe" miejsce w żłobku, mogą liczyć na takie miejsce.

"Od września będą darmowe wszystkie żłobki, które są w zasobie publicznym, zasobie miasta (…) Tysiąc miejsc jeszcze w tym roku, w kolejnych latach też będzie tysiąc miejsc w żłobkach publicznych darmowych. A oprócz tego, zgodnie z deklaracjami, będziemy dopłacać do miejsc w żłobkach prywatnych i będziemy wykupywać te miejsca w takim standardzie, jak w żłobkach publicznych, kilka tysięcy miejsc zostanie dokupionych jeszcze w tym roku" – podkreślił Trzaskowski.

Zapowiedział, że miasto będzie budowało żłobki i będzie wspierało przedsiębiorców, którzy budują też żłobki prywatne. "I doprowadzimy do sytuacji w przeciągu kadencji, która doprowadzi do absolutnej rewolucji i te wszystkie miejsca w tych żłobkach, które pozyskamy będą darmowe" – zadeklarował Trzaskowski.

"Miejsca w żłobkach, to nie polega i nigdy nie miało polegać na tym, że będziemy każdemu rodzicowi wypłacać 1400 zł i stąd po prostu wasze wyliczenia są błędne" – powiedział do radnych PiS Trzaskowski.

Jak mówił, w Danii gdzie jest najwyższy poziom "użłobkowienia", 70 proc. rodziców posyła dzieci do żłobka. "Nie zakładamy, że w przeciągu roku, dwóch, ani całej kadencji poziom +użłobkowienia+ w Polsce będzie wynosił 100 proc. Tego rzeczywiście nie zakładamy" – podkreślił Trzaskowski.