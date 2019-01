"W tej chwili nie ma sensu taka informacja, kiedy działają organy państwa. Ale decyzję oczywiście podejmie parlament" - powiedział Sasin w Radiu Zet.

We wtorek klub PSL-UED złożył w Sejmie wniosek, by szef MSWiA Joachim Brudziński i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawili informację na temat "wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa" dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości.

Pytany o możliwość przedstawienia takiej informacji Sasin zaznaczył, że "za wcześnie, aby na ten temat rozmawiać". "Informacja w Sejmie, jeśli miałaby w ogóle miejsce, powinna obejmować jakieś konkrety. To zabójstwo miało miejsce nieco ponad tydzień temu, to jest bardzo krótki okres i w tej chwili, kiedy działają organy państwa, taka informacja nie ma sensu" - mówił Sasin.

Natomiast szef KPRM Michał Dworczyk informował w środę, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów klubów i kół parlamentarnych na piątek na spotkanie w Sejmie poświęcone pomysłom i konkretnym propozycjom zmian w prawie, aby taki dramat, jaki wydarzył się w Gdańsku - już się nie powtórzył.

"To będą propozycje dotyczące zmian w prawie, które opracowywane są w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Zdrowia, natomiast nie jest to, chcę to wyraźnie powiedzieć, taki poziom, żebyśmy mogli mówić już o gotowych aktach prawnych, bo jeśli byłyby to gotowe akty prawne, to można byłoby je opublikować i niepotrzebne byłoby takie spotkanie" - powiedział o tym planowanym spotkaniu Sasin.

Jak dodał chodzi o to, aby te zmiany "były wynikiem pewnego konsensusu, a nie tylko wynikiem pracy jednej strony, w tym przypadku strony rządowej".

Pytany, czy istnieje możliwość rozszerzenia prawnej definicji "mowy nienawiści", odpowiedział, iż "można rozmawiać absolutnie na wszystkie tematy". "W trakcie tego spotkania - bo mam nadzieję, że do niego dojdzie, a szefowie klubów opozycyjnych nie pójdą utartą ścieżką bojkotowania każdej inicjatywy, która wychodzi ze strony rządzących - będzie okazja, żeby również o tym porozmawiać" - dodał.

"Wszystkie tematy leżą na stole" - podkreślił Sasin. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński