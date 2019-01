Jak podkreślił Przeciechowski - jego zdaniem - obecnie komisja powinna wstrzymać się z dalszymi czynnościami w postępowaniach ogólnych dopóki nie zdecyduje, czy zaskarża ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Jest ryzyko dla komisji, że inne osoby wezwane po prostu nie przyjdą uznając, że to orzeczenie i jego zasadnicza treść odnosi się też do nich, czyli że nie powinni być słuchani" - powiedział.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: fot. Piotr Augustyniak AG