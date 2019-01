"Złożyliśmy skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie świata z plasteliny i złożymy także skargę do sądu" – powiedział Owsiak podczas konferencji prasowej w Warszawie.

"Przez dwa lata emitowano programy, można powiedzieć, programy nienawiści. Tam po prostu były treści, których powinniśmy się wszyscy wstydzić. I ci, którzy to lepią z plasteliny, i ci, którzy to emitują. Powinniśmy wyłączać telewizor, mamy taką możliwość. Nie oglądajmy tego, to jest sączenie nieprawdopodobnego jadu, który gdzieś w nas wchodzi" – mówił.

Sprawa dotyczy animacji nadanej w telewizji publicznej, w której przedstawiono postaci prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka oraz byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W materiale pojawia się kukiełka kojarząca się z prezesem Fundacji WOŚP Jerzym Owsiakiem. Kukiełka ta nakręcana jest przez postać kojarzącą się z b. prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. W materiale widać, że postać przypominająca byłą prezydent Warszawy pakuje do swojego worka pieniądze zebrane przez marionetkę kojarzącą się z Jerzym Owsiakiem. W scenie tej daje się zauważyć, że na jednym z banknotów dwustuzłotowych pojawia się gwiazda Dawida.

Do sprawy odniosła się twórczyni materiału Barbara Piela. "Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym (z) bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło). Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam" – napisała na Twitterze (pisownia oryginalna).

W oświadczeniu opublikowanym 11 stycznia na stronie centrum informacji TVP dyrektor TAI Jarosław Olechowski napisał: "W związku z rażącymi błędami merytorycznymi dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej podjęła decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych wydawcy programu +Minęła 20+. Kierownictwo anteny nie będzie tolerować błędów, które godzą w dobre imię Telewizji Polskiej, narażając ją na straty wizerunkowe i przynosząc jej ujmę".

Wcześniej Jarosław Olechowski na Twitterze pisał: "Dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stanowczo potępia powielanie antysemickich stereotypów. Nie ma na to zgody. Dlatego wobec osób odpowiedzialnych za incydent w ostatnim programie +Minęła 20+ zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje".

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podnosił w piśmie do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego, że opublikowanie animacji "plastusie" w mediach publicznych może przyzwalać na mowę nienawiści w dyskursie publicznym. RPO poprosił o zbadanie tej sprawy i podjęcie odpowiednich działań.

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz także zapowiedziała działania prawne o charakterze karnym w związku z opublikowaniem animacji.