Konstantin Kostin, szef zbliżonej do Kremla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, powiedział "Wiedomostiom", że stałe poparcie dla Putina waha się na poziomie 45-47 procent. W pewnych sytuacjach szef państwa może przyciągać liczniejszy elektorat. Za najważniejsze politolog uważa to, by "nie przegapić momentu, po którym nie będzie odwrotu".źródło: ShutterStock