Mieszkańcy Gdańska w dalszym ciągu przychodzą do Bazyliki Mariackiej by oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi. Gdańszczanie gromadzą się przed grobem zamordowanego prezydenta, by w ciszy się z nim pożegnać. Część z nich zapala znicze, inni robią pamiątkowe zdjęcia.