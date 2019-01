W sobotę odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W jego pożegnaniu wzięły udział tysiące osób, w tym najważniejsze osoby w państwie.

Podczas uroczystości pogrzebowych dominikanin o. Ludwik Wiśniewski zaapelował, by skończyć z nienawiścią, pogardą i bezpodstawnym oskarżaniem innych.

"Nie ma żadnej wątpliwości, że te słowa były kierowane do wszystkich, nie tylko do polityków. O. Wiśniewski wyraźnie zwrócił się też do mediów, korzystających z internetu, ale także np. do Kościoła katolickiego. Trzeba zdać sobie sprawę, że każdy z nas jest odbiorcą tych słów i każdy powinien dokonać rachunku własnego sumienia, bo nie da się dokonać rachunku cudzego sumienia" - powiedziała w rozmowie z portalem wPolityce.pl przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"Wchodząc do Sejmu, celem Nowoczesnej było, co mam nadzieję osiągnęliśmy, żeby nie przekraczać wąskiej granicy między czymś, co jest ostrym sporem politycznym, a linczem. Nowy standard w polityce" - podkreśliła. "To nie zmienia faktu, że będę teraz dwa razy staranniej pisać każdy tweet, wpis na Facebooku. Będę staranniej zastanawiać się nad każdą swoją wypowiedzią wiedząc, że ten apel był skierowany również do mnie jako przedstawiciela świata polityki" - dodała polityk.

Na pytanie, jak odebrała słowa lidera PO Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że apel o. Wiśniewskiego nie jest kierowany do niego, Lubnauer odpowiedziała, że nie chce oceniać tych słów. "Nie sądźmy, żeby nie być sądzonymi. Nie chcę ich (tych słów - PAP) oceniać. Dla mnie słowa o. Wiśniewskiego były również skierowane do mnie, jako przewodniczącej partii politycznej" - podkreśliła przewodnicząca Nowoczesnej. (PAP)