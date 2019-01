W trakcie spotkania przypomniano 100. rocznicę zwołania Sejmu Ustawodawczego oraz 20-lecie samorządu terytorialnego. Kuchciński zwrócił uwagę, że 2019 rok będzie 30. rocznicą zrzucenia przez Polskę "zależności od Moskwy".

"Pamięć dla wspólnoty narodowej jest kluczowa. Bez pamięci nie możemy być wspólnotą, stąd szczególna rola rocznic. Kiedy obchodzimy jakąś rocznicę, wracamy do przeszłości i traktujemy przeszłość jako źródło siły" - mówił marszałek Sejmu.

Zaznaczył, że zbliża się 100. rocznica zwołania Sejmu Ustawodawczego, "którego dzieło warto pamiętać". "Zacytuję jedno zdanie ustawy sejmowej, którą kilka dni temu podjęliśmy - +Zwołanie parlamentu uznajemy za ostateczny symbol odzyskania niepodległości i wskrzeszenia tradycji republikańskiej po 123 latach niewoli+" - mówił Kuchciński.

Jego zdaniem, trwające od pokoleń cnoty republikańskie to "skromność, bezinteresowność, pracowitość, służba - w rozumieniu służby publicznej, gospodarność". "Powinniśmy się do nich odnosić" - stwierdził.

Marszałek Sejmu mówił, że obok 20-lecia reformy samorządu terytorialnego, w 2019 roku minie także 30 lat "zrzucenia zależności od Moskwy - upadek systemu w 1989 roku". "W Polsce możemy z perspektywy tych kilkudziesięciu lat powiedzieć, że rozpoczęliśmy (w 1989 roku-PAP) zrzucanie zależności od Moskwy. To było wielkie wydarzenie. I sądzę, że obecnie zbyt rzadko przypominamy w jakiej innej żyjemy rzeczywistości" - zauważył Kuchciński.

W trakcie spotkania marszałek Sejmu zaznaczył, że "rok 2019 jest rokiem wyborów, podwójnych wyborów". "Ale warto pamiętać, że jest to kolejny rok naszego życia. Rok pracy, wywiązywania się z zadań, które podjęliśmy kilka lat temu" - dodał.

"Nieraz zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polski, jaka będzie przyszłość naszej wspólnoty. Sądzę, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej tworzenie. Twórzmy naszą przyszłość, bo Polska jest jedna" - powiedział marszałek.

List z życzeniami do uczestników spotkania w Rzeszowie przesłał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prosił w nim także o ofiarną i wytężoną pracę w 2019 roku. "To od nas, naszych chęci i naszych starań będzie zależał dobry wynik w oczekujących nas wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu" - napisał Kaczyński.

W noworocznym spotkaniu w rzeszowskiej filharmonii uczestniczyło ponad 800 sympatyków PiS, wśród nich m.in. parlamentarzyści oraz samorządowcy tego ugrupowania z regionu. Byli także m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W opłatku uczestniczyła też prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa.

Przed spotkaniem uczestniczyli oni w mszy św. w intencji ojczyzny odprawionej w rzeszowskiej katedrze. Po nabożeństwie marszałek Sejmu złożył wiązanki kwiatów pod pomnikami Ofiar katastrofy smoleńskiej oraz Powstańców Styczniowych na rzeszowskim Starym Cmentarzu. (PAP)

Autor: Alfred Kyc