Hołd dla Pawła Adamowicza

Na wniosek szefa PO, 76. Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska. W niedzielę 13 stycznia Adamowicz został zaatakowany przez nożownika podczas finału WOŚP w Gdańsku. Zmarł w poniedziałek po południu w skutek odniesionych ran.

"Nienawiść, która odebrała ci życie, nie zniszczy tego, co zbudowałeś”. Sejm uczcił minutą ciszy pamięć Pawła Adamowicza (źródło: X-news)

Na sali obrad był obecny premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rady Ministrów. Nie było m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz wicemarszałków Sejmu Beaty Mazurek i Ryszarda Terleckiego. Jak tłumaczyła rzecznik klubu Beata Mazurek dla PAP, nieobecność polityków PiS „to czysty przypadek”.

Minuta ciszy w Sejmie / PAP / Jakub Kamiński

Budżet na 2019 rok uchwalony

PKB wzrośnie, inflacja nie przekroczy 2,3 proc., a decyfit zatrzyma się na poziomie 1,7 proc. Tak wygląda budżet na 2019 rok, który podczas posiedzenia Sejmu został zaakceptowany przez posłów. Zgodnie z projektem budżet zyska w tym roku 338 mld. Zł, wydatki szacowane są na 416 mld. Te ostatnie wynikają m.in. z realizacji programów rządowych tj. 500 plus czy dobry start. To także konsekwencja obietnic rządowych tj. wzrost renty socjalnej, podniesienie wydatków na obronność i zapewnienie darmowych leków dla seniorów.

Minister @MF_GOV_PL Teresa Czerwińska przed głosowaniem nad #budżet2019: Dziękuję wszystkim posłom za prace nad ustawa budżetową, za te wielogodzinne dyskusje, za bardzo merytoryczną, dobrą, rzetelną dyskusję w Komisji Finansów Publicznych i innych komisjach.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 26 września 2018 roku

Koniec tzw. turystyki pobytowej

Przyjazd cudzoziemców spoza UE do Polski może być trudniejszy za sprawą noweli ustawy dostosowującej polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających do kraju pod pretekstem prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. „Chodzi o uniemożliwienie sytuacji, w której polskie jednostki oświatowe ułatwiają wjazd tzw. fikcyjnym studentom, czyli cudzoziemcom, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale nie kontynuują nauki”- czytamy w uzasadnieniu. Receptą ma być wprowadzenie obowiązku zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, jednostek organizujących staż i jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Zmienią się też zasady udzielania pozwolenia na pobyt czasowy. Niezbędny może okazać się dyplom ukończenia polskiej uczelni.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Nowa definicja znaku towarowego

Posłowie przegłosowali projekt zmieniający Prawo własności przemysłowej. Powodem zmian jest dostosowanie polskiej legislacji do wymogów unijnych. Tym razem chodzi o definicję znaku towarowego. W projekcie zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny, gdyż – jak zaznacza ustawodawca – może być nim także np. dźwięk. W konsekwencji "znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa". Zmienią się też zasady ochrony znaku towarowego. Wniosek o jej przedłużenie nie będzie już potrzebny, wystarczy jedynie wnieść opłatę za kolejny okres ochronny.

Ustawa z dnia 11 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Kolejna afera, kolejna komisja

Decyzją Sejmu dziewięciu parlamentarzystów (wybranych podczas następnego posiedzenia izby) zajmie się sprawą afery GetBack. Przypomnijmy, że chodzi o spółkę windykacyjną, która wpadła w niemałe problemy finansowe, przez które winna jest obligatariuszom ok.2,5 mld złotych. Komisja finansów zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, by podlegli mu prokuratorzy dokonali analizy "prawidłowości obrotu wierzytelnościami między GetBack a instytucjami finansowymi, w tym bankami państwowymi".