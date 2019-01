Rozpoczynają się zmiany w organizacji ruchu w związku z budową północno-wschodniego odcinka II linii metra, czyli trzech stacji i ponad czterech kilometrów tuneli. Stacja "Zacisze" będzie zlokalizowana pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z Codzienną, stacja "Kondratowicza" przy skrzyżowaniu ul. Malborskiej i Kondratowicza, a stacja "Bródno" przy skrzyżowaniu Kondratowicza i Rembielińskiej. Nazwy stacji są robocze. Budowa zakończy się we wrześniu 2021 r. Koszt wykonania tego odcinka podziemnej kolejki to 1 397 895 000 zł.

O zmianach w ruchu i komunikacji miejskiej poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Metra Warszawskiego i konsorcjum wykonawców.

Zastępca prezydenta Warszawy Robert Soszyński podkreślił, że utrudnienia trwające kilkadziesiąt miesięcy rozpoczną się już za chwilę i będą podzielone na etapy. "Ponieważ chcemy stopniowo przyzwyczajać mieszkańców do tego, co się będzie działo, planujemy rozłożyć zmiany w organizacji ruchu na trzy weekendy. Zaczynamy od 1-3 lutego. Potem będą kolejne weekendy z finałową zmianą, czyli zamknięciem ul. Kondratowicza, co będzie największym problemem dla mieszkańców" - powiedział Soszyński.

P.o. dyrektora stołecznego biura polityki mobilności i transportu Michał Domaradzki poprosił mieszkańców o cierpliwość. Zaznaczył, że w dzielnicy mieszka 130 tys. osób, którzy trwające 36 miesięcy zmiany będą musieli "przefunkcjonować w tym obszarze". Wyjaśnił też, że nazwy stacji są robocze i będą jeszcze negocjowane i uzgadniane.

Pierwsze zmiany to wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dla mieszkańców. Na ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Chodecką a św. Wincentego wytyczone będą buspasy w obydwu kierunkach. Jezdnia na tym odcinku zostanie poszerzona. Na skrzyżowaniu Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstanie rondo. W czasie prac zamknięty zostanie odcinek od Chodeckiej do skrzyżowania ze św. Wincentego. Roboty w tym rejonie potrwają ok. trzech tygodni.

Ponadto pasy dla autobusów, tylko w jednym kierunku, zostaną wytyczone na ulicach: Chodeckiej, Łojewskiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej. Zmiany zostaną wprowadzone w weekendy 1-3 oraz 8-10 lutego.

Najważniejszą zmianą będzie wyłączenie z ruchu ul. Kondratowicza, zaplanowane na weekend 15-17 lutego. Główne objazdy zostaną poprowadzone ulicami Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarską – Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocką – Kondratowicza – Młodzieńczą, św. Wincentego – Borzymowską – Trocką, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Budowa zmieni też trasy kilkunastu linii autobusowych. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64. Nie zmienią się trasy autobusów linii: 114, 376, 412, 414, 512 i N14. Zmiany będą obowiązywały od nocy z piątku 15 na sobotę 16 lutego.

Pasażerowie z Bródna dojadą szybko do Śródmieścia i na Mokotów nową linią tramwajową 41. Tramwaje będą ruszały z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak "1" pojadą do ronda Zgrupowania AK "Radosław", gdzie skręcą w al. Jana Pawła II i dalej pojadą na Służewiec. Linia będzie uruchomiona od poniedziałku, 18 lutego.

W czasie budowy tramwaje będą jeździły ulicą Rembielińską. Mogą występować jedynie kilkudniowe wstrzymania ruchu tramwajowego.

Startuje też kampania informacyjna dla mieszkańców. Przede wszystkim odbędą się dwa spotkania informacyjne. Pierwsze zaplanowano na wtorek, 22 stycznia, w SP nr 379 im. Szarych Szeregów przy ul. Turmonckiej 2. Spotkanie potrwa od godz. 18 do ok. 20 i poświęcone będzie zmianom związanym z budową stacji "Bródno". W czwartek, 24 stycznia, w tych samych godzinach, w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbędzie się drugie spotkanie nt. zmian w rejonie stacji "Zacisze" i "Kondratowicza".

Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami zmian z materiałów znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy, domach kultury, bibliotekach, ośrodkach sportu i rekreacji oraz na klatkach schodowych bloków położonych w sąsiedztwie stacji. W intrenecie będą to strony Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Metra Warszawskiego www.metro.waw.pl oraz ZTM www.ztm.waw.pl. W tygodniu poprzedzającym zmiany i tydzień po ich wprowadzeniu na przystankach będą informatorzy, a w autobusach i tramwajach na Bródnie ulotki i podwieszki informacyjne. W pobliżu placu budowy stanie punkt informacyjny. Informacje publikowane będą również w lokalnych mediach i portalach społecznościowych a materiały graficzne pod adresem: pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/LNsajLWTkLXBrW8. (PAP)