"Pawła zabiła nienawiść; nienawiść obłąkana, nienawiść dobrze zorganizowana; nienawiść, która była przeciwko człowiekowi, który razem z tysiącami gdańszczan budował swoje wielkie, wolne, dumne miasto. Ale także nienawiść, która była przeciwko człowiekowi, który razem z milionami Polaków tak mocno angażował się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" - powiedział lider Platformy Obywatelskiej na początku środowego posiedzenia Sejmu.

Jak dodał szef PO, "to właśnie wtedy, w niedzielę wieczorem, kiedy Paweł, tak jak my wszyscy, wypuszczał Światełko do nieba (...) wtedy powiedział: +to jest cudowny czas dzielenia się dobrem+".

"I zawsze to będziemy pamiętać, bo chcę Ci teraz Pawle obiecać, w imieniu przyjaciół, koleżanek, kolegów z Platformy Obywatelskiej, nas wszystkich, że będziemy o tym pamiętać, że ta nienawiść, która odebrała Ci życie, nie zniszczy tego wszystkiego co zbudowałeś. Nie zniszczy miłości do wolnej Polski, nie zniszczy twojego Gdańska, nie zniszczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; tych wszystkich rzeczy, którym poświęciłeś swoje życie, i za które swoje życie oddałeś" - powiedział Schetyna i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci prezydenta Gdańska.