"W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, zarządzam trzydniową żałobę na terenie Olsztyna. Od dziś 15 stycznia do czwartku 17 stycznia wszystkie flagi miasta będą opuszczone do połowy masztu oraz odwołane lub ograniczone miejskie wydarzenia o charakterze rozrywkowym" - czytamy w zarządzeniu Piotra Grzymowicza.

Od południa w olsztyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie wyłożona księga kondolencyjna, do której będzie mógł się wpisać każdy chętny. Prezydent Olsztyna zapowiedział, że takiego wpisu dokona we wtorek po zakończeniu oficjalnych spotkań.

"To, co się stało w Gdańsku, jest szokiem dla nas wszystkich. Nie możemy pozwolić, by takie sytuacje się zdarzały, nie możemy się godzić na agresję słowną, czy bezpośrednią" - powiedział PAP Grzymowicz.

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

W poniedziałek wieczorem w Olsztynie odbył się marsz pamięci dedykowany Adamowiczowi, w którym wziął udział prezydent Olsztyna, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i wojewoda Artur Chojecki.(PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska