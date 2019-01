Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski poinformował, że w wyniku przeprowadzonego wspólnie z ABW postępowania ustalono, iż "składająca się z czterech osób zorganizowana grupa przestępcza powołała co najmniej dwa podmioty gospodarcze, z których jeden zajmował się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem towaru w postaci oleju napędowego w ramach Unii Europejskiej, natomiast drugi podmiot gospodarczy nabywał odprawiony olej napędowy od wewnątrzwspólnotowego nabywcy i sprzedawał go nabywcy finalnemu".

"W związku z tym, że podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywa je z zerową stawką podatku od towarów i usług, a sprzedaje je na terytorium kraju ze stawką 23 proc. powstaje po jego stronie zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej całej wartości tego podatku" – dodał.

Smętkowski tłumaczył, że aby uniknąć kontroli podatkowej, sprawcy zarejestrowali podmioty gospodarcze na podstawione osoby, jednocześnie pilnując, by na koncie bankowym podmiotu było znacznych kwot.

"Następnie oskarżeni przekazywali nieprawdziwe dane co do faktycznego obrotu firmy urzędowi skarbowemu. Działając w ten sposób, narazili w okresie od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. skarb państwa na uszczuplenie należnego podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 19 mln zł" – podał Smętkowski.

W stosunku do oskarżonych zastosowano tymczasowe aresztowanie, poręczenia majątkowe oraz zabezpieczenie majątkowe.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu. Za przestępstwa zarzucane oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.