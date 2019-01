Przyszły europarlament - przekonywał Salvini na konferencji prasowej w ambasadzie Włoch - będzie "zupełnie inny" niż ten obecny, zdominowany przez dwie główne partie (Europejska Partia Ludowa oraz Partia Europejskich Socjalistów - PAP).

Salvini określił swoje spotkanie z Kaczyńskim jako "długie, pozytywne i konkretne". "Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach" - mówił włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych. Wśród tematów swojej rozmowy z liderem polskiej partii rządzącej wymienił również wartości, rodzinę oraz sytuację młodych.

"Zgodziliśmy się co do tego, że jeżeli w budżecie europejskim na przyszłe lata będzie mniej środków dla rybołóstwa i dla rolnictwa we Włoszech i w Polsce, to nam się to nie będzie podobało" - dodał polityk.