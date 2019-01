"Polska jest drugim najlepszym miejscem na świecie do inwestowania i prowadzenia biznesu, a także siódmym krajem najbardziej przyjaznym start-upom. Są to wyróżnienia o tyle cenne, że przyznawane na podstawie opinii przedsiębiorców i kadr kierowniczych" - czytamy na Twitterze.

Według CEOWorld Magazine nasz kraj zajmuje siódme miejsce w rankingu państw najbardziej przyjaznym start-upom (Most Startup Friendly Countries In The World, 2019). Na pierwszej pozycji styczniowego zestawienia uplasowały się Stany Zjednoczone, na drugim - Wielka Brytania, a trzecim - Kanada. Kolejne miejsca zajęły: Izrael, Indie i Niemcy. Pierwszą dziesiątkę zamykają Malezja, Szwecja i Dania.

Nasz kraj jest natomiast drugi w grudniowym rankingu CEOWorld Magazine najlepszych państw do inwestowania i prowadzenia biznesu (World’s Best Countries To Invest In Or Do Business For 2018). Lepsza od nas okazała się tylko Malezja. Trzecia pozycja przypadła Filipinom. W pierwszej dziesiątce znalazły się też: Indonezja, Australia, Singapur, Indie, Czechy, Hiszpania, Tajlandia.