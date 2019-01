Dotąd właścicielem działającej od ponad 20 lat spółki był Katowicki Holding Węglowy (KHW) - firma, która niespełna dwa lata temu przekazała swoje kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej, a 2 stycznia br. została formalnie połączona ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK), skupiającą pogórniczy majątek. Jednak - decyzją resortu energii - do SRK nie trafiły udziały w Katowickim Węglu.

"W wyniku podziału Katowickiego Holdingu Węglowego, w związku z połączeniem z SRK, z majątku KHW wydzielono udziały Katowickiego Węgla, które objął Skarb Państwa; został ich jedynym właścicielem" - poinformował w czwartek PAP prezes Katowickiego Węgla Marek Klusek.

"W obecnej formule spółka prowadzi dotychczasową działalność, dokonując zakupów węgla w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) SA" - dodał prezes.

W lipcu ub. roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że docelowo właśnie PGG - największy krajowy producent węgla kamiennego - ma przejąć Katowicki Węgiel. Wcześniej chęć kupna spółki deklarowała firma Tauron Wydobycie, która uzyskała już zgodę UOKiK na taką transakcję.

Według wcześniejszych informacji, resort energii rozważa przekazanie spółki Katowicki Węgiel do PGG nie poprzez sprzedaż (jak miało to mieć miejsce w przypadku Tauronu), ale w formie podwyższenia kapitału Grupy.

W czwartek przedstawiciele PGG nie skomentowali sprawy zainteresowania Grupy przejęciem Katowickiego Węgla od Skarbu Państwa.

Działająca od 1997 r. firma Katowicki Węgiel zajmowała się sprzedażą węgla z kopalń KHW na rynku krajowym, jest też wytwórcą poszukiwanego na rynku tzw. ekogroszku dla indywidualnych odbiorców - posiada zakład przeróbki i wzbogacania węgla Juliusz w Sosnowcu oraz linie do paczkowania i paletyzowania ekogroszku. Oferuje też mieszanki węgla i posiada własne składy opałowe. Kapitał zakładowy tej spółki to 2 mln zł.

Przejęcie Katowickiego Węgla przez PGG wzmocniłoby ofertę Grupy m.in. w zakresie wysokiej jakości tzw. węgla ekologicznego, chętnie kupowanego do ogrzewania domów przez indywidualnych odbiorców. W ostatnich latach PGG znacząco zwiększyła produkcję wysokojakościowych węgli, w tym najbardziej poszukiwanych na rynku tzw. ekogroszków - z 0,2 mln ton w 2015 r. do ponad 1,3 mln w roku ubiegłym. Wiąże się to ze zmianami w zakresie norm ochrony powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem użytkowników automatycznych kotłów. Stąd dla PGG istotną wartością byłoby przejęcie należącego do Katowickiego Węgla zakład przeróbki i wzbogacania węgla.(PAP)

autor: Marek Błoński