Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach.

Nowe przepisy zostały zmienione na podstawie zebranych dotychczas doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory o ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ośrodek w Brwinowie oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort - pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana ta, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku - projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w tym roku jest to ok. 7 mln zł. W przyszłym roku na projektu zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz kryteriami, które trzeba spełnić.

Beneficjentem środków może być każdy, w bazie partnerów KSOW znajduje się ok. 2,3 tys. podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne.

Projektowana nowela ponadto wprowadza zmiany, które umożliwią na wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych poprzez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska