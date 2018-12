Ludzie chcą do PiS. Tysiące nowych działaczy wstąpiło do partii

Od 26 marca do 12 grudnia 2018 r. do Prawa i Sprawiedliwości zapisało się 4313 osób, a szeregi partii opuściło 145; oznacza to, że w tym czasie liczba działaczy ugrupowania zwiększyła się o 4168 - dowiedziała się PAP w kierownictwie PiS.