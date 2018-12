Afganistan: Do 43 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych zamachu w Kabulu

Do 43 osób wzrósł bilans ofiar śmiertelnych poniedziałkowego zamachu na kompleks budynków rządowych w Kabulu - podało we wtorek ministerstwo zdrowia Afganistanu. Rannych jest 10 osób - zaznaczono w komunikacie. Większość ofiar to urzędnicy.