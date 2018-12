Służby TPN apelują o rozwagę przy planowaniu wycieczek do Morskiego Oka

Po tym, jak dwa lata i rok temu w okresie świąteczno-noworocznym grupy turystów zaskoczyła noc na szlaku do Morskiego Oka, służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) apelują o rozsądne planowanie wycieczek w ten popularny rejon Tatr. Zmierzch w grudniu w górach zapada już ok. 16 i do tej godziny można korzystać z usług fiakrów.