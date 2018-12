W głosowaniu wzięło udział 83 senatorów, ustawę poparło 56 senatorów, przeciw było 27, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwalona w zeszłym tygodniu ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ma poprawić jakość powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Zakłada też m.in. wyodrębnienie na rachunku za energię elektryczną wysokości opłaty kogeneracyjnej, jednocześnie od 2019 r. odbiorcy mają ponosić dziesięciokrotnie mniejszy koszt wsparcia kogeneracji.

Autorem ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, czyli poprzez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach, jest resort energii. Zdaniem ME kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.

Ustawa wprowadza zgodny z regulacjami UE system wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł kogeneracyjnych, czyli wytwarzających jednocześnie ciepło. Nowy system zastąpi wygasający z końcem 2018 r. system oparty o świadectwa pochodzenia i polegać będzie na wypłacie odpowiednich premii za wyprodukowanie energii elektrycznej. Dopuszczone go niego będą źródła o emisji poniżej 450 kg CO2 na MWh wytworzonej energii (elektrycznej i cieplnej). Wsparcie dla kogeneracji zostanie sfinansowane z opłaty kogeneracyjnej, dopisywanej do rachunku każdego odbiorcy końcowego. W 2019 r. wyniesie ona 1,58 zł za 1 MWh.

Małe źródła - poniżej 1 MW mocy elektrycznej - mają otrzymywać stałe premie do ceny energii elektrycznej (feed in premium), o z góry określonej wartości w zależności od rodzaju paliwa.

Źródła o mocy elektrycznej 1-50 MW startować będą w aukcjach. Wygrają je te, które zaoferują najniższą wysokość premii kogeneracyjnej. Maksymalne wysokości premii zostaną wyznaczone dla różnych rodzajów paliwa: gazu, paliw stałych, biomasy i innych. Wsparcie będzie można dostać maksymalnie na 15 lat. Z systemu aukcyjnego wyłączone będą źródła o mocy elektrycznej ponad 50 MW.

Przy czym źródła o mocy 50-300 MWe będą miały premie wyznaczane indywidualnie dla każdej instalacji. Wysokość będzie ustalana na podstawie faktycznych paramentów i sytuacji rynkowej każdej jednostki. Ma być nie większa niż faktyczne potrzeby poszczególnych źródeł.

Z kolei największe jednostki, o mocy ponad 300 MWe również będą miały wsparcie, wyznaczane indywidualnie, ale będzie ono podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej. Premia będzie mogła być udzielona dopiero po wydaniu przez Komisję decyzji uznającej to wsparcie jako dopuszczalne na gruncie unijnych przepisów o pomocy publicznej.

Dodatkowo dla źródeł wprowadzających nie mniej niż 70 proc. wytwarzanego ciepła do publicznej sieci ciepłowniczej premia kogeneracyjna obejmie całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną. Jeżeli dane źródło wprowadza do publicznej sieci mniej niż 70 proc. produkowanego ciepła, premia kogeneracyjna dotyczyć będzie części energii elektrycznej, odpowiadającej procentowej części ciepła wprowadzanego do publicznej sieci ciepłowniczej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał